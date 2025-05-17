“عودة الأسطورة اليابانية من جديد” رجوع تويوتا كرسيدا 2026 بشكل عصري ونظام هجين متطور.. تعرف على التفاصيل الكاملة واحكم بنفسك

في خطوة أسعدت عشاق السيارات الكلاسيكية حيث كشفت تويوتا عن نيتها إعادة إحياء سيارتها الشهيرة كرسيدا بإصدار جديد كليًا لعام 2026، وتعتبر كرسيدا واحدة من أبرز أيقونات الثمانينات والتسعينات التي ارتبطت بالفخامة والموثوقية خاصة في الأسواق العربية، و تعود هذه السيارة الأسطورية بحلة حديثة تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا العصرية،حيث تخطط تويوتا لتقديم تصميم مطور مع مواصفات متقدمة تناسب متطلبات الجيل الجديد لتنافس بقوة في سوق السيارات الحديثة، وتعيد إحياء أمجاد الماضي بروح المستقبل.

عودة تويوتا كرسيدا 2026

استعادت تويوتا كرسيدا 2026 روح التصميم الكلاسيكي التي اشتهرت بها إصدارات الثمانينات، لكن بأسلوب عصري يواكب تطورات العصر حيث تتميز السيارة بخطوط خارجية ديناميكية وشبك أمامي واسع يعكس هوية تويوتا الحديثة، إلى جانب مصابيح LED بتصميم دقيق يضفي عليها لمسة من الفخامة والحداثة، وتعد هذه السيارة خيارًا مثاليًا لعشاق الطرازات الكلاسيكية الذين يفضلون الجمع بين المظهر الأنيق والتقنيات الحديثة، وكما تقدم تويوتا كرسيدا 2026 بمجموعة ألوان تجمع بين الرقي والعصرية، تشمل الأبيض اللؤلؤي، الأسود الميتالك، الرمادي الفحمي، والأزرق البحري، وتأتي هذه السيارة بعجلات معدنية رياضية مقاس 18 و19 إنش تمنحها مظهرًا قويًا وثباتًا واضحًا على الطريق مما يعزز من حضورها اللافت في فئة السيدان الفاخرة.

سعر تويوتا كرسيدا 2026 في السعودية وأسواق الخليج العربي

مع اقتراب عودة تويوتا كرسيدا 2026 تشير التسريبات إلى أن سعرها سيتراوح بين 95,000 و120,000 ريال سعودي، وذلك وفقًا للفئة والتجهيزات المتوفرة، ويتوقع أن تطرح السيارة بثلاث فئات هما الفئة الأساسية، الفئة المتوسطة والفئة الأعلى المزودة بأحدث تقنيات الأمان والراحة، وفي بقية دول الخليج مثل الإمارات وقطر والكويت، قد تتفاوت الأسعار ما بين 93,000 و125,000 درهم أو ريال أو دينار، وفقًا للضرائب والرسوم المحلية، ومن المرتقب أن تفتح تويوتا باب الحجز الرسمي خلال الربع الأخير من عام 2025، استعدادًا لوصول السيارة إلى الأسواق في مطلع عام 2026.