الآن افتح حسابك يا زول..رابط فتح حساب بنك الخرطوم عبر الأونلاين بالرقم الوطني عبر موقع bankofkhartoum.com

أصبح بإمكان السودانيين والمغتربين في الدولة من خلال بنك الخرطوم الاستفادة من الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفروع حيث وفر لهم مزايا عديدة لفتح الحساب البنكي كما من بين هذه الخدمات إمكانية فتح حساب أونلاين سواء كان جاري أو توفير أو استثماري كما يتيح بنك الخرطوم هذه الخدمة من خلال موقعه الرسمي بخطوات بسيطة من بيتك لتفعيل الحساب والحصول على مزيد من الخدمات البنكية عند فتح حساب بنك الخرطوم في السودان.

طريقة فتح حساب بنكي أونلاين في بنك الخرطوم

يمكن للسودانين والمغتربين في الدولة فتح حساب أونلاين بدون الذهاب إلى مقر بنك الخرطوم بالسودان ذلك باتباع الخطوات التالية كما يلي:

زيارة الموقع الرسمي لدى بنك الخرطوم في السودان.

ثم بعد ذلك الضغط على خيار تسجيل الدخول من القائمة.

اختيار خدمة فتح حساب أونلاين.

ثم تحديد نوع الحساب المراد فتحه.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة بما في ذلك الرقم الوطني للمواطنين السودانيين أو جواز السفر للمغتربين.

رفع جميع المستندات الرسمية المطلوبة وإرسال الطلب.

يتم بعد ذلك مراجعة الطلب والرد من البنك.

شروط طلب فتح حساب في بنك الخرطوم