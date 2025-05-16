تـابع بجودة HD مباراة النصر والتعاون على تردد قناة SSC 1 النايل سات والعرب سات

مباراة النصر والتعاون من أبرز المباريات التي تُقام في غضون دقائق معدودة من الأن، نظير أن هذه المباراة تأتي ضمن دوري كأس السعودية، وينتظرها قطاع كبير من عشاق الساحرة المستديرة، حتى أن قناة SSC 1 ستقوم بنقل المباراة لحظة بلحظة، بما يمكنك التعرف على تردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة SSC 1

يمكنك متابعة مباراة النصر والتعاون اليوم على تردد قناة SSC 1 الجديد، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

قمر صناعي للقناة النايل سات.

ترددها يكون 12523.

استقطابها عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4”.

تردد قناة SSC 1 على عرب سات

كما يمكنك متابعة المباراة على التردد الثاني لقناة SSC 1 وفقًا للبيانات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي الأخر العرب سات.

ترددها الثاني 12418.

أما عن استقطابها أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

كيفية تنزيل قناة SSC 1

هناك بعض الخطوات المعنية باستقبال التردد الجديد لقناة SSC 1، حتى تتمكن من مشاهدة مباراة التعاون والنصر وكافة مباريات كأس الدوري السعودي، وفقًا للأتي:-