“برابط فعال ومباشر الآن NOW” افتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين بالرقم الوطني عبر تطبيق بنكك

زاد البحث خلال الساعات القليلة الماضية للتعرف على خطوات وطريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين بالرقم الوطني والشروط المطلوبة، حيث طرح بنك الخرطوم الفترة السابقة خدمة إنشاء حساب جديد إلكتروني من أي وقت ومن أي مكان ويكون ذلك دون الحاجة لزيارة أقرب فرع تابع للبنك في الدولة، وأشار البنك بأن تلك الخدمة تمكن العميل مقيم أو مغترب من الاستفادة بكافة الخدمات المصرفية المالية دون دفع أي مصاريف أو رسوم.

افتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين

يوجد بعض من الخطوات اللازمة التي تمكنك من فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين وتتمثل على النحو التالي:

تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف.

أو الدخول على رابط موقع بنك الخرطوم.

من ثم عليك الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

اختيار اللغة المناسبة عربي أو إنجليزي، ثم تحديد نوع الحساب.

كتابة كافة البيانات المطلوبة، مع إرسال المستندات اللازمة في الخانات أمامك.

بعد ذلك يتم الضغط على الموافقة للشروط والأحكام، ثم انقر على إرسال الطلب.

أخيرا ستقوم الجهات المختصة بمراجعة طلبك فيما بعد.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025

حدد بنك الخرطوم شروط فتح حساب أونلاين للمقيم وللمغترب أيضا وتمثلت كما يلي: