تحقق إذا كنت مستحق أم لا.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025

قامت وزارة العمل المصرية بالإعلان عن صرف دفعة جديدة من منحة العمالة الغير المنتظمة وذلك في عيد الأضحى المبارك مما دفع الجميع للبحث عن كيفية الاستعلام عن كونهم مستحقين للحصول على المنحة أم لا ويمكنكم الآن عبر الرقم القومي الاستعلام بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب لأي مكان وبالتالي توفير الوقت والجهد والآن من خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم كيفية الاستعلام خطوة بخطوة.

منحة العمالة الغير منتظمة 2025

قامت زارة القوى العاملة بالإعلان عن الرابط الذي يتم من خلاله الاستعلام عن حالات استحقاق صرف الدفعة الخاصة بعيد الأضحى وإليكم في السطور التالية خطوات الاستعلام بالتفصيل:

في البداية يتم التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بموقع وزارة القوى العاملة. بعد ذلك يتم النقر على أيقونة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة. ثم يتم تحديد الدفعة ثم اختيار رقم البطاقة ثم يتم اختيار الاسم الرباعي. بعد ذلك يتم النقر على أيقونة الاستعلام.

شروط منحة العمالة الغير منتظمة

هناك مجموعة من الشروط اللازم توافرها من أجل الاستفادة من منحة العمالة الغير منتظمة وفيما يلي تلك الشروط: