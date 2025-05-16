تحقق إذا كنت مستحق أم لا.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025

ندى محمد تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
تحقق إذا كنت مستحق أم لا.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025
منحة العمالة الغير منتظمة

قامت وزارة العمل المصرية بالإعلان عن صرف دفعة جديدة من منحة العمالة الغير المنتظمة وذلك في عيد الأضحى المبارك مما دفع الجميع للبحث عن كيفية الاستعلام عن كونهم مستحقين للحصول على المنحة أم لا ويمكنكم الآن عبر الرقم القومي الاستعلام بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب لأي مكان وبالتالي توفير الوقت والجهد والآن من خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم كيفية الاستعلام خطوة بخطوة.

منحة العمالة الغير منتظمة 2025

قامت زارة القوى العاملة بالإعلان عن  الرابط الذي يتم من خلاله الاستعلام عن حالات استحقاق صرف الدفعة الخاصة بعيد الأضحى وإليكم في السطور التالية خطوات الاستعلام بالتفصيل:

  1. في البداية يتم التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بموقع وزارة القوى العاملة.
  2. بعد ذلك يتم النقر على أيقونة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة.
  3. ثم يتم تحديد الدفعة ثم اختيار رقم البطاقة ثم يتم اختيار الاسم الرباعي.
  4. بعد ذلك يتم النقر على أيقونة الاستعلام.

شروط منحة العمالة الغير منتظمة

هناك مجموعة من الشروط اللازم توافرها من أجل الاستفادة من منحة العمالة الغير منتظمة وفيما يلي تلك الشروط:

  • على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.
  • كما يجب أن يكون قد قام بالتقديم على موقع وزارة القوى العاملة.
  • يجب أيضًا أن يكون من ضمن الفئات المحتاجة للدعم.
  • يلزم أن يتم استيفاء كافة الشروط المطلوبة.
  • يجب إرفاق كافة المستندات المطلوبة وهي كلًا من بطاقة الهوية الوطنية مع إثبات الحالة الاجتماعية وإثبات العمل.
  • يلزم ألا يكون المتقدم موظف سواء في قطاع خاص أو عام فيجب أ يكون عامل في قطاع غير منتظم وغير ثابت.
معلومات الكاتب
ندى محمد

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