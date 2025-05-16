ماما جابت بيبي..تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات وعرب سات لمشاهدة أغاني البيبي بأعلى جودة

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025 على النايل سات وعرب سات من القنوات التي تذيع جميع أغاني البيبي الصغير لذا تعتبر قناة طيور الجنة بيبي من القنوات الفضائية المخصصة للأطفال حيث تقدم مجموعة من الأغاني التعليمية التي حازت على إعجاب المتابعين بل الأسر وتمكنت القناة منذ انطلاقها من تكوين عدد كبير من الجماهير بفضل محتواها الهادف والمناسب للأطفال مما جعلها خيار مفضل لدى العديد من الأباء والأمهات.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الفضائية

توفر قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي نايل سات مجموعة من الأغاني التي يحبها الأطفال ويبحثوا عنها طول الوقت وتعرض البرامج الغنائية على التردد التالي:

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

القمر الصناعي: نايل سات

نوع القناة: مجانية وغير مشفرة

تردد قناة طيور الجنة بيبي عرب سات

يمكن استقبال قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

نوع القناة: مجانية وغير مشفرة

طريقة تثبيت قناة طيور الجنة بيبي إلى جهاز الاستقبال