حــ192 مسلسل قيامة عثمان Kurulus Osman موعد العرض الجديد

يتساءل عشاق المؤسس عثمان عن موعد بث الحلقة 192 الموسم السادس، التي تم تأجيلها خلال الأسبوع الماضي، فيما أن المسلسل تمكن من جذب الملايين من المتابعين منذ انطلاقه، ليُشكل بذلك حدثًا هامًا كل أسبوع ينتظره جهور عريض داخل وخارج تركيا والوطن العربي، حتى أنه وبعد التأكيد على صحة تأجيل الحلقة، فأصبح من السهل إمكانية التعرف على موعد بث الحلقة الجديدة، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد بث الحلقة 192 مسلسل قيامة عثمان

بعد طول إنتظار وتأجيل للحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان، فإن موعد عرضها سيوافق يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 مايو 2025، على أن يتم بثها مترجمة إلى العربية على قناة الفجر الجزائرية، نظير إمكانية المتابعة كذلك على منصات التواصل الاجتماعية ومشاهدة كافة الأحداث التاريخية التي تضمنتها الحلقة الجديدة من المسلسل، ما بين خطط عثمان لحصار بورصة وأسر الغازي تورغوت وغير ذلك من الأحداث النارية والمشوقة التي ستكون في الحلقة الجديدة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

قم بتنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية، وتابع حلقات المؤسس عثمان مترجمة إلى اللغة العربية، كما يأتي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة “نايل سات”.

تردد القناة يكون “11034”.

معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

استقطابها أفقي.

خطوات تثبيت قناة الفجر الجزائرية

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتثبيت قناة الفجر الجزائرية، فجاءت كما يلي:-