فعـــــل يـــا زول.. فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني اون لاين BANKKHARTOUM.com

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع زاد البحث عن بنك الخرطوم وقد أصبح فتح الحسابات البنكية أمرا أكثر سهولة ومرونة، وبنك الخرطوم باعتباره أحد أعرق وأكبر البنوك السودانية يقدم الآن خدمة فتح الحسابات البنكية أونلاين باستخدام الرقم الوطني وهذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت للعملاء، مما يعكس التزام البنك بتبني أحدث الابتكارات المالية لخدمة المجتمع السوداني.

فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني

فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت أصبح بسيطًا للغاية ويمكن القيام به عبر خطوات سهلة تتضمن:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم أو تطبيقه المخصص.

ثم يتم تحديد نوع الحساب الذي ترغب بفتحه (حساب توفير أو حساب جاري أو حساب الاستثمار).

وبعدها يتم تعبئة النموذج الإلكتروني بالمعلومات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل رقم الهاتف والعنوان.

ثم يتم إدخال الرقم الوطني للتحقق من الهوية وتأكيد البيانات.

وبعدها يتم رفع صورة من الرقم الوطني وأي مستندات أخرى يطلبها البنك للتحقق من الهوية.

ثم يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة قبل إرسال الطلب.

وبعد تقديم الطلب سيقوم البنك بمراجعة البيانات وإرسال تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

الشروط المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

ولفتح حساب ببنك الخرطوم إلكترونيا يجب أن يستوفي العميل هذه الشروط: