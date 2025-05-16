“نيسان رفعت سقف التحدى من جديد” سيارة Nissan Z 2025 بتصميم كلاسيكي رياضي ومحرك 400 حصان.. أداء ياباني يخلي المنافسين يعيدوا حساباتهم!

تعتبر سيارة نيسان Nissan Z 2025 واحدة من أبرز السيارات الرياضية المنتظرة لدى عشاق الأداء القوي والتصميم العصري في السوق السعودي، ومنذ ظهورها الأول في السبعينيات، استطاعت سلسلة Z أن تحجز مكانة مميزة بين محبي السيارات لما تقدمه من توازن مثالي بين القوة الميكانيكية والتكنولوجيا المتقدمة والشكل الخارجي الأنيق، وتواصل نيسان في إصدارها الجديد تعزيز هذا الإرث العريق مع تحديثات شاملة على الأداء والمواصفات لتلبي طموحات عشاق السرعة والتميز، مما يجعل نيسان Z 2025 خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن سيارة رياضية بروح كلاسيكية وتقنيات عصرية.

مواصفات سيارة Nissan Z 2025

تأتي نيسان Z 2025 بمجموعة من المواصفات التي تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والأداء الرياضي العالي، ومنها:

تعتمد السيارة على محرك V6 بسعة 3.0 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج، يولد قوة تصل إلى 400 حصان وعزم دوران يبلغ 475 نيوتن متر.

. تتوفر السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات، إلى جانب خيار ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات لعشاق القيادة التقليدية والرياضية.

وتعتمد على نظام دفع خلفي يضيف طابعًا ديناميكيًا ممتعًا للتجربة.

كما أن التصميم الخارجي لها مستوحى من تراث سلسلة Z الأسطورية، مع لمسات عصرية بارزة تشمل غطاء محرك طويل وخلفية قصيرة.

وأما المصابيح الأمامية والخلفية تأتي بتقنية LED، وجنوط الألمنيوم تصل إلى قياس 19 بوصة لتعزيز الثبات والمظهر الرياضي.

أما المقصورة الداخلية، فتوفر مزيجًا من الفخامة والعملية مع تقنيات متقدمة وشاشة رقمية تركز على راحة السائق وتجربة القيادة المتكاملة.

مميزات سيارة Nissan Z 2025

تأتي Nissan Z 2025 بمجموعة من المزايا التي تجعلها محط أنظار عشاق السيارات الرياضية، حيث تقدم أداءً فائقًا بفضل محركها التوربيني المزدوج الذي يولد قوة 400 حصان، ما يمنحها تسارعًا قويًا واستجابة متميزة، ويجمع تصميمها بين الطابع الكلاسيكي واللمسات العصرية، مما يمنحها حضورًا لافتًا على الطريق، وكما تم تزويدها بأحدث التقنيات في مجالي الترفيه والسلامة لتوفير تجربة قيادة متكاملة، وتعزز منظومة الدفع الخلفي وناقل الحركة المتطور إحساس السائق بالتحكم والانسيابية مما يجعل القيادة أكثر متعة وسلاسة في مختلف الظروف.