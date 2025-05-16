التشكيلة المتوقعة لفريق النصر أمام التعاون اليوم والقنوات الناقلة للمباراة في دوري روشن السعودي

يعتبر الدورى السعودى من البطولات التي لها عدد كبير من المتابعين كما فريق النصر السعودي من الفرق الجماهيرية التي تملك مشجعين كثيرة لذلك اليوم على موعد لمتابعة مباراة النصر والتعاون اليوم الجمعة 16 مايو 2025 لذا سوف نخبركم بموعد مباراة النصر والتعاون اليوم والقنوات الناقلة لمباراة حيث تلك المباراة الحماسية ينتظرها العديد من عشاق كرة القدم.

موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

ينتظر متابعي دوري روشن السعودي للمحترفين مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي في يوم الجمعة 16 مايو 2025 في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ومصر على ملعب استاد الأول بارك في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية كما هناك الكثير من الجماهير التي سوف تتابع تلك اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

تعتبر مباراة النصر والتعاون من المباريات الحماسية المنتظرة اليوم في الدوري السعودي على قناة SSC 1 HD كذلك قناة SSC 1 SD ولكن يتطلب ذلك اشتراك في شبكة قنوات SSC كما معلق المباراة فارس عوض والمعلق الثاني محمد حسين في تلك المباراة الهامة بالدوري.

التشكيلة المتوقعة لفريق النصر