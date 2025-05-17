“HERE” رابط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025 عبر تطبيق بنكك bankofkhartoum من جميـع أنحاء العالـم في دقايق من بيتـك

يبحث العديد من المواطنين السودانيين عن طريقة فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025 عبر تطبيق بنكك، حيث طرح البنك خدمة إنشاء حساب إلكتروني دون الحاجة للذهاب لأي فرع للبنك ليتمكن العميل سواء المقيم أو المغتربين من القيام بكافة المعاملات المصرفية المالية ومنها تحويل الاموال محليا ودوليا وكذلك دفع الفواتير، فيما تكون تلك الخدمة دون دفع أي رسوم أو اشتراك للقيام بها.

طريقة فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025

يمكن للعميل المقيم أو المغترب اتباع طريقة فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025 عبر الخطوات التي تمثلت على النحو الآتي:

تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول.

ثم النقر على خانة إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك يتم الضغط على القائمة.

من ثم يتم إدخال البيانات اللازمة.

كتابة الاسم والرقم الوطني وأي معلومات أخرى.

التأكد من صحة المعلومات التي تم إرفاقها.

إرفاق المستندات المطلوبة في الحقول الفارغة.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد قرائتها.

الضغط على خانة إرسال الطلب.

أخيرا ستحصل على رسالة بنكية بها رقم حسابك الجديد.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 أون لاين

يوجد بعض من شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 أون لاين والتي جاءت كما يلي وفقا لما أعلنه البنك خلال وقت سابق: