الحكومة العراقية تفرض 500 ألف دينار على جميع المواطنين في هذه المخالفة

أصدرت الأمانة العامة في بغداد، تحذيرات وإجراءات قانونية على جميع المواطنين المتجاوزون في مناطق العاصمة، مؤكدة أن دائرة بلدية مركز الكرخ ستقوم باتخاذ إجراءات قانونية بناءً على المادتين 67 و296 للحد من المشوهات والحفاظ على نظافة العاصمة، ناهيك عن أن ذلك يأتي بعد استحصال موافقة أمين بغداد، ويمكنك معرفة كافة الغرامات المفروضة في هذا الباب، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

فرض غرامات مشددة على رمي المخالفات

وأكدت الأمانة أن الإجراءات القانونية المشددة تضمن فرض غرامة قيمتها 2 مليون دينار عراقي وفق قانون “67” سيارات الحمل التي تقوم برمي مخلفات البناء والإنقاض والعديد من النفايات في الأماكن الغير مخصصة لذلك، مشيرة إلى أن الغرامة تصل قيمتها لمليون دينار عراقي بناءً على المادة “296” لجميع من يرمي النفايات أو المخلفات داخل قناتي المياه من نوافذ السيارات العامة والخاصة، مع القيام بحجز السيارة في المرور لحين تسوية أوضاع الغرامة وسدادها.

إجراءات قانونية مشددة على المخالفين في العراق

وأوضحت أن الإجراءات المتخذة في حق المخالفين تضمن فرض غرامة قيمتها 500 ألف دينار عراقي لجميع أصحاب البسطات الذين يقومون بعرض الإعلانات العشوائية والغير مناسبة للذوق العام بالدولة مؤدية إلى التشوه البصري، مشيرة إلى أنه بناءً على قانون “67” فيتم فرض غرامة قيمتها 3 ملايين دينار عراقي لجميع من يقوم بعمل ربطات ماء أو مجاري بدون الحصول على موافقة أصولية من قبل الجهة المعنية في دائرة بلدية مركز الكرخ.