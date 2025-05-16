القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز والتشكيل المتوقع لفريق الإسماعيلي

اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز هناك مجموعة من المباريات الهامة التي سوف تحدد مصير البقاء في الدوري الموسم المقبل ومن ضمن تلك المباريات الهامة هي مباراة فريق الإسماعيلي ضد نظيره مودرن سبورت حيث يطمح فريق الإسماعيلي الفوز على فريق مودرن سبورت من أجل البقاء في الدوري المصري الممتاز العام المقبل لأن مقترب من الهبوط عن الدوري لذا سوف نوضح الموعد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الإسماعيلي ضد مودرن سبورت

يعتبر فريق الإسماعيلي من الفرق التي لها تاريخ طويل من الإنجازات في كرة القدم المحلية والدولية كما هناك الكثير من اللاعبين الذين مثلوا منتخب مصر لأعوام عديدة ولكن اليوم يطمح فريق الإسماعيلي الفوز من أجل البقاء في الدوري المصري للعام القادم حيث هناك مباراة هامة بين الفريقين الإسماعيلي أمام مودرن سبورت في يوم الجمعة 16 مايو 2025 في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب استاد الإسماعيلية في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد مودرن سبورت اليوم

تعتبر الإسماعيلي ضد مودرن سبورت اليوم هي قناة OnTime Sports 1 مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة حيث شبكة قنوات أون تايم سبورت من القنوات التي لها حق إذاعة مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا العام 2025.

التشكيلة المتوقعة لفريق الإسماعيلي