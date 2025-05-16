فرحي أطفالها وثبتيها الآن.. التردد الجديد لقناة كراميش على كافة الأقمار الصناعية

تهتم الكثير من الأمهات بمعرفة التردد الجديد لقناة كراميش نظرًا لأنها من القنوات التي لديها أهمية كبيرة في توعية الطفل نظرًا لما توفره من محتوى تعليمي هادف ماسب للطفل بالإضافة للمحتوى الترفيهي الذي يساعد على تسلية الطفل وزيادة وعيه الفكري والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم التردد الجديد للقناة على كافة الأقمار الصناعية سواء عرب سات أو نايل سات.

التردد الجديد لقناة كراميش

يمكنكم الآن استقبال تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد، 11430.

معامل الاستقطاب، عمودي

معامل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، ⅞.

يوجد للقناة أيضًا تردد على القمر الصناعي العرب سات وإليكم البيانات بالتفصيل:

التردد، 11390.

معامل الاستقطاب، عمودي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، ⅚.

كيفية ضبط قناة كراميش على جهاز الرسيفر

تعتبر قناة كراميش من أفضل قنوات الأطفال التي لديها شهرة كبيرة حيث تقدم البرامج والأغاني بأعلى جودة من حيث الدقة والصوت ويمكنكم ضبط قناة كراميش على جهاز الرسيفر والتمتع بأفضل محتوى مناسب للطفل من خلال اتباع الخطوات التالية: