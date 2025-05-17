“خيـــــانـــــات داخـــــِل القبيلـــــة“ تـــــابع الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان في هذا الموعد على قناة الفجر الجزائرية al fajar tv بعد تأجيلها

يتم البحث عن الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان والذي قد جذب أنظار المشاهدين في الوطن العربي حيث يعد من أبرز الأعمال الدرامية التركية التي تحكي قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد الغازي عثمان بن أرطغرل ومع اقتراب عرض الحلقة 192، ويترقب الجمهور بفارغ الصبر ما ستكشفه من تطورات مثيرة في الأحداث.
الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان
تم تأجيل عرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان بسبب بث المباراة النهائية لكأس تركيا وبحسب المصادر من المقرر أن تعرض الحلقة على النحو التالي:
- قناة ATV التركية: يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت تركيا.
- قناة الفجر الجزائرية: يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
ترددات القنوات الناقلة
قناة ATV التركية (نايل سات):
- التردد: 10796.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
قناة الفجر الجزائرية (نايل سات):
- التردد: 12034.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
أهم الأحداث المتوقعة في الحلقة 192
تشير التوقعات إلى أن الحلقة 192 ستشهد تصاعدًا في الأحداث، حيث يتوقع أن يواجه عثمان تحديات جديدة تتمثل في:
- ظهور خيانات داخل القبيلة مما يضع عثمان في موقف صعب يتطلب منه اتخاذ قرارات حاسمة.
- تصاعد الصراعات بين قبائل الأوغوز وقبائل العدو مع ظهور تحالفات جديدة تزيد من تعقيد المشهد السياسي.
- إصابة تورغوت أحد أبرز قادة عثمان مما قد يؤثر على سير المعارك القادمة.
- ظهور شخصية جديدة تدعى صوفيا التي تنضم لصفوف البيزنطيين مما يضيف بعدا جديدا للصراع.