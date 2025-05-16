العيال مش بطلين ضحك.. تردد وناسة لولو الجديد على القمر الصناعي

في حالة من الفرحة والسرور يحتاج إليها كل بيت، خاصة من عندهم أطفال أو صغار، لتكون قناة وناسة من أبرز القنوات الفضائية التي استطاعت أن تحوز على شعبية هائلة في الآونة الأخيرة، بتقديم العديد من البرامج التعليمية والترفيهية، وغيرها من الأغاني والأناشيد الدينية التي يتم تقديمها على مدار اليوم، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة 2025 الجديد

لكي تتمكن من تهيئة حالة من الفرحة والضحك والمرح الدائم والمستمر في بيتك، فيمكنك تنزيل تردد وناسة أطفال، بناءً على المعلومات المتمثلة في التالي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها يكون 11430.

استقطاب القناة عمودي.

أما عن معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تردد قناة وناسة للأطفال

كما يمكنك معرفة أخر تحديث تم على تردد قناة وناسة أطفال، الناقلة لكل ما هو رائع ومميز في عالم الكرتون، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي العرب سات.

تردد القناة 11270.

استقطابها رأسي.

معامل الترميز للقناة 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

خطوات تثبيت قناة وناسة أطفال

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم تثبيت قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، فجاءت ما يلي:-