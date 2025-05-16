القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز والتشكيل المتوقع للفريقين

الدوري الانجليزي الممتاز من أكثر البطولات متابعة حيث اليوم الجمعة هناك مباراة نارية بين فريق تشيلسي ومانشستر يونايتد لذا سوف ننقل لكم الموعد والقنوات الناقلة قبل ساعات من بداية تلك المباراة حيث اليوم 16 مايو 2025 في ملعب ستامفورد بريدج سوف يستضيف فريق تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد في لقاء مهم ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد

سوف يتقابل الفريقين اليوم لذا فإن موعد مباراة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في تمام 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة والرياض كذلك في تمام الساعة 11:15 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة كما الساعة 8:15 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد

سوف تعرض مباراة تشيلسي أمام مانشستر يونايتدعلى قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس وهي للعلم الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التشكيلة المتوقعة لفريق تشيلسي

حارس المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ريس جيمس و تشالوباه و كولويل و كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو و إنزو فرنانديز و نوني مادويكي و كول بالمر

خط الهجوم: تايريك جورج و بيدرو نيتو

غيابات تشيلسي تشمل نيكولاس جاكسون ومودريك إلى جانب إصابات نكونكو وجيو.

التشكيلة المتوقعة لفريق مانشستر يونايتد