“أوبو رجعت تسيطر تاني” هاتف Oppo Find X7 Ultra نازل بكاميرات خرافية ومعالج قوي وتصميم يخطف الأنفاس.. ده مش موبايل عادي

يعد هاتف Oppo Find X7 Ultra من أبرز هواتف أوبو الرائدة ضمن فئة الفلاجشيب حيث يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي، ويقدم تجربة استخدام متكاملة بفضل مواصفاته المتطورة حيث يتميز الهاتف بكاميرات احترافية، وشاشة عالية الدقة، وبطارية قوية تناسب كافة الاستخدامات إلى جانب معالج متقدم يضمن سرعة وكفاءة في الأداء، وكما يأتي مزودًا بعدد من المزايا الذكية التي تعزز من تجربة المستخدم، وفي هذا المقال، نستعرض بالتفصيل أبرز مواصفات الهاتف، ونلقي الضوء على نقاط قوته، إلى جانب العيوب التي قد يلاحظها المستخدمون، وسعره في الأسواق لمن يرغب في اقتنائه.

هاتف Oppo Find X7 Ultra

يتميز هاتف Oppo Find X7 Ultra بالعديد من المواصفات التالية:

يتوافق مع خاصية إنفرا ريد وإن إف سي.

وأخذ يدعم شرائح نوعية نانو سيمن ويقبل إدخال 2 شريحة.

تأتي شاشة هاتف أوبو Find X7 Ultra بتصميم نوتش صغير في المنتصف بمساحة 6.8 بوصة.

يبلغ وزن الهاتف 221 جرامًا، ما يمنحه إحساسًا بالفخامة والثبات عند الاستخدام.

يتوفر الهاتف بثلاثة إصدارات من الذاكرة: 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام، 256 جيجا بايت مع 16 جيجا رام، و512 جيجا بايت مع 16 جيجا رام.

لا يدعم الهاتف تركيب كروت ذاكرة خارجية.

يعمل بمعالج قوي من شركة كوالكوم لضمان أداء سريع وسلس.

الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل وتدعم مستشعر سوني IMX709

الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 50 ميجا بيكسل لكل عدسة، لتقديم صور احترافية في مختلف ظروف التصوير

سعر هاتف Oppo Find X7 Ultra

تم طرح هاتف Oppo Find X7 Ultra في السوق الصيني بسعر يبدأ من 840 دولار أمريكي لإصدار 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام، ويعد هذا الإصدار خيارًا مناسبًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء قوي ومساحة تخزين جيدة، وأما في السوق المصري، فقد تم تسعير النسخة الأعلى من الهاتف، والتي تأتي بسعة تخزين 512 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 16 جيجا رام بقيمة تقارب 43,000 جنيه مصري مع توفره بضمان دولي.