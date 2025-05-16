“تابع مباريات الدوري السعودي” تردد قناة ssc نايل سات الجديد 2025 وطريقة تثبيتها على الريسيفر

يبحث العديد من الأشخاص الدقائق القليلة الماضية عن تردد قناة ssc نايل سات الجديد 2025، حيث تكون تلك القناة من ابرز القنوات الرياضية السعودية والتي تعرض عدد من المباريات المحلية والدولية ومنها بطولة دوري روشن السعودي، كذلك بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أيضا بطولة دوري أبطال آسيا، فيما استطاعت القناة منذ بدء طرحها بأن تكون واجهة هامة لعشاق وجماهير كرة القدم وذلك بفضل جودة البث العالية للصورة والصوت.

تردد قناة ssc نايل سات

يمكن ضبط تردد قناة ssc على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر:

التردد الخاص بالقناة: 12523.

معدل الاستقطاب: عمودي.

أما معدل الترميز: 27500.

يكون معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة SSC على عرب سات

كما يمكنكم أيضا ضبط تردد قناة SSC على القمر الصناعي العرب سات من خلال الترددات الآتية:

التردد الخاص بالقناة: 12417.

معدل الاستقطاب: عمودي.

أما معدل الترميز: 27500.

يكون معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كيفية تثبت قناة SSC الرياضية بالريسيفر

يمكنكم تثبيت قناة SSC الرياضية على جهاز الريسيفر وذلك من خلال اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي: