“تابع مباريات الدوري السعودي” تردد قناة ssc نايل سات الجديد 2025 وطريقة تثبيتها على الريسيفر

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“تابع مباريات الدوري السعودي” تردد قناة ssc نايل سات الجديد 2025 وطريقة تثبيتها على الريسيفر
تردد قناة ssc نايل سات

يبحث العديد من الأشخاص الدقائق القليلة الماضية عن تردد قناة ssc نايل سات الجديد 2025، حيث تكون تلك القناة من ابرز القنوات الرياضية السعودية والتي تعرض عدد من المباريات المحلية والدولية ومنها بطولة دوري روشن السعودي، كذلك بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أيضا بطولة دوري أبطال آسيا، فيما استطاعت القناة منذ بدء طرحها بأن تكون واجهة هامة لعشاق وجماهير كرة القدم وذلك بفضل جودة البث العالية للصورة والصوت.

تردد قناة ssc نايل سات

يمكن ضبط تردد قناة ssc على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر:

  • التردد الخاص بالقناة: 12523.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.
  • أما معدل الترميز: 27500.
  • يكون معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة SSC على عرب سات

كما يمكنكم أيضا ضبط تردد قناة SSC على القمر الصناعي العرب سات من خلال الترددات الآتية:

  • التردد الخاص بالقناة: 12417.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.
  • أما معدل الترميز: 27500.
  • يكون معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كيفية تثبت قناة SSC الرياضية بالريسيفر

يمكنكم تثبيت قناة SSC الرياضية على جهاز الريسيفر وذلك من خلال اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

  • الدخول على القائمة الرئيسية.
  • ثم يتم اختيار خانة الإعدادات.
  • الضغط على البحث اليدوي.
  • اختيار إضافة تردد جديد.
  • من ثم تحديد القمر الصناعي.
  • كتابة التردد وباقي البيانات.
  • التأكد من صحة ما تم كتابته.
  • النقر على أيقونة بحث وانتظر ثواني قليلا.
  • أخيرا ستظهر أمامك القناة فور الانتهاء من البحث، ثم الضغط على خانة حفظ لتضاف إلى القائمة الخاصة بك.
معلومات الكاتب
عبدالله عربي

تعليقات

عاجل
سعر الدولار النهارده 16 مايو 2025 في البنوك المصرية عامل كام بعد آخر انخفاض قدام الجنيه المصري