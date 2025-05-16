“تابع الآن مباراة الهلال والفتح” تردد قناة SSC الرياضية 2025 على النايل سات والعرب سات

يبحث العدد من الجماهير السعودية عن تردد قناة SSC الرياضية 2025، حيث تعتبر تلك القناة من أبرز القنوات الرياضية السعودية التي تكون مخصصة في المجال الرياضية، وتتميز القناة بتقديم محتوى رياضي مشوق وعرض للعديد من البطولة المحلية والعالمية ومنها مباريات الدوري السعودي للمحترفين، فيما يمكن متابعة اللقاءات عبر القناة بجودة عالية للصورة والصوت اتش دي HD وتكون على مدار اليوم دون انقطاع أو تشويش.
تردد قناة SSC الرياضية 2025
يمكن ضبط تردد قناة SSC الرياضية 2025 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وبدر سات وذلك من خلال النقاط المقبلة:
تردد قناة SSC نايل سات
- القمر الصناعي نايل سات.
- التردد يكون هو 12523.
- الاستقطاب هو أفقي.
- الترميز عبر 27500.
- تصويب الخطأ 5/6.
تردد قناة SSC عرب سات
- القمر الصناعي عرب سات.
- التردد يكون هو 12380.
- الاستقطاب هو رأسي.
- الترميز عبر 27500.
- تصويب الخطأ 5/6.
تردد قناة SSC بدر سات
- القمر الصناعي بدر سات.
- التردد يكون هو 12418.
- الاستقطاب هو أفقي.
- الترميز عبر 27500.
- تصويب الخطأ 2/3.
كيفية ضبط تردد قناة SSC السعودية على الريسيفر
يمكن ضبط تردد قناة SSC الرياضية السعودية على جهاز الريسيفر وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التي تمثلت كما يلي:
- الدخول إلى قائمة الإعدادات.
- من ثم يتم اختيار أضف تردد جديد.
- بعد ذلك يتم تحديد القمر الصناعي للقناة.
- اختيار النايل سات أو العرب سات.
- كتابة التردد وباقي البيانات وتكون بشكل صحيح.
- إدخال الاستقطاب والترميز وتصويب الخطأ.
- الضغط على بحث وانتظر ثواني لتظهر أمامك القناة.
- أخيرا انقر على خانة حفظ لتضاف للقائمة الخاصة بك.