معاشك زاد؟ .. اعرف خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بعد الزيادة الأخيرة

في الوقت الراهن تتوجه أنظار الكثير من المواطنين المصريين إلى معاش تكافل وكرامة الذي يمثل حائط صد للأعباء اليومية، وخلال الأيام الأخيرة أعلنت وزيرة التضامن الاحتماعي عن زيادة الدعم الشهري لتكافل وكرامة، واليوم سوف نشير إلى خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة فضلاً عن موعد صرف الزيادة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

مع بداية شهر مايو 2025 يزيد اهتمام المواطنين لمعرفة كافة تفاصيل معاش تكافل وكرامة بعد الإعلان عن زيادة ثابتة بنسبة 25%، وتأتي خطوات الاستعلام الرسمية على النحو التالي:

في البداية يتم زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختر أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

إدخال الاسم رباعي.

حدد الشهر المطلوب للاستعلام عنه.

إدخال رقم المستفيد.

انقر على استعلام.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025

وفقًا للجدول الزمني المعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي، من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر مايو 2025 في يوم 15 من الشهر عبر جميع المنافذ الرسمية المخصصة للصرف، وحتى الوقت الراهن لم يتم الإعلان من قبل الحكومة عن أي قرارات رسمية بشأن تقديم موعد الصرف لذلك كل ما منتشر مجرد شائعات ومع اقتراب عيد الأضحى ونهاية العام الدراسي، يترقب العديد من المستفيدين صدور أي بيان جديد قد يخص تعديل مواعيد الصرف لتلبية احتياجات المواطنين في تلك الفترة لذلك ننتظر القرارات التي من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.