WANASA TV اضبط الان تردد قناة وناسة لولو للأطفال على الاقمار الصناعية

يعتبر تردد قناة وناسة من أشهر الترددات التي يتم البحث عنها وقناة لولو للأطفال واحدة من القنوات المميزة التي تهدف إلى تقديم محتوى تعليمي وترفيهي ممتع للأطفال من مختلف الأعمار وتجمع القناة بين الرسوم المتحركة الممتعة والأغاني التعليمية والبرامج التي تعزز القيم والأخلاق، مما يجعلها خيارا مثاليا للأسر العربية التي تبحث عن محتوى آمن ومفيد لأطفالها ومع تزايد شعبية القناة يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردداتها وكيفية تثبيتها على أجهزة الاستقبال.

تردد قناة وناسة لولو

لضمان مشاهدة قناة وناسة لولو للأطفال بأفضل جودة، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

تردد قناة وناسة لولو على النايل سات:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة لولو على عرب سات

التردد: 11566.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات تثبيت قناة وناسة لولو للأطفال

يمكن تثبيت القناة عبر تلك الخطوات: