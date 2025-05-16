قمة من العيار الثقيل .. القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح اليوم في الدوري السعودي 2025 + المعلق

بدأ العد التنازلي على انطلاق مباراة من العيار الثقيل تجمع ما بين الهلال والفتح ضمن منافسات دوري روشن السعودي في الجولة 32 على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي وسط طموحات متواصلة للحصول على اللقب، وفي هذا الصدد سوف نشير إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح اليوم والمعلق.

موعد مباراة الهلال والفتح اليوم

تسعى جماهير كرة القدم العربية لمعرفة موعد مباراة الهلال والفتح اليوم في إطار منافسات دوري روشن السعودي اليوم الجمعة الموافق 16 مايو 2025 علمًا بأن هذه المباراة ضمن لقاءات الجولة الثانية والثلاثين، لبطولة دوري روشن السعودي نسخة 2024-2025 على أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 6:55 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة 7:55 مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية، وفي تمام الساعة 4:55 مساءً بتوقيت مدن بلاد المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح اليوم

في الوقت الراهن تتزايد عمليات البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفتح اليوم علمًا بأن تلك المسابقة تعرض على قنوات SSC السعودية علمًا بأن المباراة سوف تعرض على قناة SSC 1 HD كما يمكن متابعة المباراة على منصة شاهد.

معلق مباراة الهلال ضد الفتح

بعد أن وضحنا لكم أحدث تردد لقناة الهلال ضد الفتح مساء اليوم الجمعة، نوضح لكم معلق المباراة حيث أنه تم إسناد هذه المهمة إلى المعلق سليمان الشريف، وحاليًا بدأ العد التنازلي على انطلاق المباراة.