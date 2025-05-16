شوف الوحش الجديد من شاومي! ريدمي Xiaomi Redmi A5 نازل بتصميم يشبه الآيفون وأداء مفاجئ في الفئة الاقتصادية.. موبايل يخطف الأنظار ويكسر التوقعات!

أعلنت شركة شاومي عن طرح هاتفها الاقتصادي الجديد Xiaomi Redmi A5 والذي تم تصنيعه محليًا في مصر ليكون خطوة جديدة تعكس اهتمام الشركة بدعم الصناعة المحلية وتقديم هواتف ذكية بأسعار مناسبة، وقد حقق الهاتف رواجًا واسعًا منذ إطلاقه، ليس فقط في السوق المصري بل أيضًا على مستوى الأسواق العالمية بفضل تصميمه العصري وأدائه المتميز مقارنة بفئته السعرية، ويأتي هذا الهاتف ليواصل نجاحات شاومي في تقديم أجهزة تجمع بين الجودة والسعر المناسب ما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن هواتف بتصميم جذاب وإمكانيات عملية دون تحمل تكاليف باهظة.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi A5

وتم إطلاق Xiaomi Redmi A5 بالعديد من المواصفات المثالية:

يعمل هاتف شاومي ريدمي A5 بمعالج Unisoc T7250 ثماني النواة، يضم نواتين Cortex A75 بتردد 1.8 جيجاهرتز، ويعتمد على دقة تصنيع 12 نانومتر مع معالج رسومي من نوع Mali G57.

احتوى على الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجابكسل وتدعم تصوير الفيديو بجودة 1080p بسرعة 30 إطارًا في الثانية، ما يجعلها مناسبة للصور السريعة ومكالمات الفيديو.

يعتمد أيضا على تكنولوجيا برمجية لتفعيل مستشعر التقارب دون وجود مستشعر فعلي.

يحتوي على منفذ سماعات 3.5 ملم ويقدم صوتًا خارجيًا بنظام Mono.

ويأتي مزودا بالكاميرا الخلفية بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة F2.0 وترافقها عدسة مخصصة للعزل بالإضافة إلى فلاش LED، وتدعم تصوير الفيديو بجودة 1080p.

ويتواجد داخله بطارية سعة 5200 مللي أمبير وتدعم الشحن بقوة 15 وات من خلال منفذ USB Type C.

مميزات هاتف Xiaomi Redmi A5

جاء هاتف Xiaomi Redmi A5 بالعديد من المميزات التي حازت على إعجاب العديد من المستخدمين، ومنها مايلي: