CN NETWORK.. اضبطي الآن تردد قناة نتورك بالعربية نايل سات وعرب سات 2025 وفرحي عيالك

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن تردد قناة نتورك بالعربية وقناة كرتون نتورك بالعربية واحدة من أشهر القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهيا وتعليميا متنوعا يناسب جميع الأعمار وتتميز القناة بعرض مسلسلات كرتونية محبوبة مثل “وقت المغامرة” و”غامبول” و”بن 10″ و”توم وجيري”، بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي تساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم بطريقة ممتعة ومسلية بفضل محتواها المتميز والمناسب لجميع أفراد العائلة، لذا أصبحت القناة خيارا أساسيا لدى الكثير من الأسر.

تردد قناة نتورك بالعربية

لضمان استقبال قناة كرتون نتورك بالعربية بجودة عالية، يمكن ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على الترددات التالية:

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على النايل سات:

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على عرب سات:

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات تثبيت قناة كرتون نتورك بالعربية

اتبع تلك الخطوات لتثبيت القناة: