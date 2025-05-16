على قناة الفجر الجزائرية.. عرض مسلسل المؤسس عثمان حــ192 بجودة عالية في موعدها الجديد

عشاق المؤسس عثمان في حالة تأهب كبير حول موعد عرض الحلقة الـ192 من الموسم السادس، كونها من أهم وأبرز الحلقات التي تكون في هذا الموسم، ناهيك عن تفاقم الأحداث التاريخية وتفاصيل أكثر من مثيرة في الحلقة الجديدة، حتى أن العديد من المتابعين يرغبون في التعرف على موعد بث الحلقة المقبلة، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

متى مسلسل قيامة عثمان حـ192

يعرض مسلسل قيامة عثمان يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، لكن الأسبوع الماضي تم تأجيل الحلقة 192 بسبب مصادفتها لمباريات كأس تركيا، وعليه فإنه تم تحديد موعد جديد لبث الحلقة الجديدة، وفقًا للمواعيد المتمثلة في الأتي:-

تُعرض الحلقات يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ما لم يُصادف أي مواعيد لتأجيلها.

كما تُعاد الحلقات مترجمة للغة العربية على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والساعة التاسعة بتوقيت السعودية.

وتُعرض جميع الحلقات مترجمة لعدة لغات مختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، لكي يُشاهدها أكبر عدد من المتابعين.

تردد قناة «ATV» التركية

هذا القناة تُعرض حلقات المؤسس عثمان باللغة التركية، ويمكنك تثبيتها بناءً على المعلومات المتمثلة في التالي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

تردد القناة 10796.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

استقطابها “عمودي”.

تردد قناة الفجر الجزائرية

فيما يمكنك متابعة الحلقات مترجمة إلى اللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية، بناءً على البيانات المتمثلة في الأتي:-