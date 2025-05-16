أخر تحديث .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 على النايل سات لمحبي الطبيعة

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أكثر القنوات شهرة في الوقت الراهن لأنها على مدار الساعة تعرض عدد من الأفلام الوثائقية المميزة فضلاً عن البرامج التي تعرض أسرار الحياة البرية وأسرار العلوم والتكنولوجيا، وعلى مدار الساعة يتم عرض هذه البرامج دون فواصل إعلانية، وفي هذا الصدد سوف نشير إلى أحدث تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات 2025.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على النايل سات

إن كنت ترغب في استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي النايل سات بأحدث صورة وأعلى جودة إليكم أحدث بيانات:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

كما يمكن استقبال القناة أيضًا على عرب سات وفقًا لبيانات التردد التالي:

التردد: 11938

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

خطوات استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الرسيفر

من أجل استقبال تردد قناة National Geographic على كلاً من القمر الصناعي النايل سات وعرب سات وعلى جهاز الرسيفر لابد من إتباع الخطوات التالية: