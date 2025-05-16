اضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2025.. Tyour al jana

يعتبر تردد قناة طيور الجنة واحدا من اكثر الترددات التي يتم البحث عنها وهذه القناة من أشهر القنوات العربية المخصصة للأطفال، حيث تميزت منذ إطلاقها في عام 2008 بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي عالي الجودة وتجمع القناة بين الأغاني التعليمية والأناشيد الهادفة والبرامج التي تهدف إلى تنمية القيم الأخلاقية والعادات الصحية لدى الأطفال، مما جعلها تحظى بشعبية واسعة بين الأسر العربية في مختلف أنحاء العالم.

تردد قناة طيور الجنة

لمتابعة قناة طيور الجنة بجودة عالية ودون تشويش، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على هوت بيرد

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

خطوات تثبيت قناة طيور الجنة

ولتثبيت القناة يجب اتباع هذه الخطوات: