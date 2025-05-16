عائد شهري عالي جدًا .. شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة “أعرف التفاصيل كاملة”

بعد قرار البنك الأهلي بإلغاء شهادة الادخار ذات العائد السنوي 27 ازدادت عمليات البحث من الكثير من العملاء للبحث عن بدائل ذات عائد مستقر، حيث أعلن البنك عن قائمة جديدة من شهادات الادخار التي تقدم أعلى عائد شهري وسنوي في السوق المصرفي بما يتوافق مع متغيرات السياسة النقدية الأخيرة واحتياجات المستثمرين ومدخري الفائدة الثابتة.

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات البنك الأهلي المصري ذو فائدة عالية تتمثل في الآتي:

الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتغير 25.25٪ سنويًا، وتستمر لمدة ثلاث سنوات.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج شهريًا، ويتم صرفها في السنة الأولى بنسبة 24٪ والسنة الثانية بنسبة 20٪، والسنة الثالثة بنسبة 16٪ وتستمر لمدة ثلاث سنوات.

شهادة بلاتينية ذات العائد المتدرج سنويًا، ويتم صرفها في السنة الأولى 28٪، والسنة الثانية 23٪، والسنة الثالثة 18٪ وتستمر لمدة ثلاث سنوات.

الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت، ويتم صرفها بنسبة 19.5٪ وتستمر لمدة ثلاث سنوات.

قرر البنك إيقاف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية بجميع دوريات صرف العائد.

حساب جاري ذو عائد يومي 2025

خفض البنك الأهلي المصري العائد على الحساب الجاري ذو العائد اليومي بنفس نسبة خفض الفائدة وفقًا لشرائح المبالغ التالية: