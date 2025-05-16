العد التنازلي على موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 .. اعرف هتصرف بزيادة الشهر ده ولا ايه

ازدادت عمليات البحث من الموظفين عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، ومن المقرر صرف المرتبات في يوم 22 من كل شهر ميلادي، وذلك وفقًا لبيان وزارة المالية بتحديد مواعيد صرف مرتبات الموظفين والعاملين في الدولة، ويحصل الموظفين على المرتبات من خلال الأماكن التي حددتها وزارة المالية.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر مايو 2025 خلال الأيام المقبلة وتحديدًا يوم 22 مايو الجاري ويستمر صرف المرتبات لمدة خمسة أيام وصرف المتأخرات ثلاثة أيام فقط من الشهر نفسه وذلك بحسب بيان وزارة المالية وفقًا لجدول زمني منظم يراعي كثافة العمل في مختلف الجهات الحكومية، وبالتالي سوف تكون المرتبات متوفرة عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن مرتبات شهر مايو 2025

يمكنك للموظفين الاستعلام عن مرتبات شهر مايو 2025 من خلال اتباع الخطوات التالية: