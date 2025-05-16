لو موبايلك بيشتغل لوحده ومحادثاتك بتتسرب.. خلي بالك! علامات مؤكدة إن واتسابك مخترق وفي حد بيراقبك لحظة بلحظة.. اعرف التفاصيل واحمي نفسك فورًا!

يعتبر تطبيق واتساب من أكثر منصات التواصل استخدامًا لما يوفره من سهولة وسرعة في تبادل الرسائل والوسائط بين الأفراد والمؤسسات، لكن على الرغم من مزاياه، قد يتحول إلى مصدر خطر إذا تم اختراق حسابك، ففي حال تسلل أحد المتسللين إلى حسابك دون علمك، يمكنه الوصول إلى محادثاتك وبياناتك الشخصية، وسنعرض لك في السطور القادمة ثلاث علامات مؤكدة تثبت إن واتسابك مخترق، وبذلك تتمكن من اكتشاف الأمر مبكرًا واتخاذ الإجراءات المناسبة قبل أن تتعرض لمشاكل أكبر أو تسريب لمعلوماتك الخاصة.

علامات مؤكدة تثبت إن واتسابك مخترق

يعتبر واتساب من أكثر تطبيقات المراسلة شيوعًا، لكن رغم ذلك قد يتعرض حسابك للاختراق دون أن تلاحظ، و إليك ثلاث علامات خطيرة تشير إلى أن حسابك ربما تم اختراقه:

جلسة واتساب ويب من جهاز غير مألوف

يتيح واتساب ويب استخدام حسابك عبر متصفح الإنترنت، وهي ميزة مفيدة للدردشة من الحاسوب، لكن في حال تمكن أحد المتسللين من الوصول إلى متصفحك، فقد يفتح جلسة دون علمك، وهذا الأمر الخطير وذلك لأن التطبيق لا يظهر إشعارًا مباشرًا بذلك مما يسمح للمتسلل بمراقبة محادثاتك في الخفاء.

رسائل لم ترسلها

إذا بدأ أصدقاؤك بالتحدث عن رسائل غريبة أو مزعجة وردت من حسابك ولم تكن أنت من أرسلها، فقد يكون ذلك دليلاً على أن شخصًا آخر يتحكم بحسابك، وقم بمراجعة الدردشات الحديثة وابحث عن رسائل لا تتذكر كتابتها، فإذا وجدت شيئًا غير مألوف، فهذه إشارة قوية على أن حسابك مخترق.

رسائل من أرقام غريبة أو جهات غير معروفة

قد يقوم المخترق بإضافة جهات اتصال جديدة إلى حسابك أو استخدام بياناتك للتواصل مع أشخاص عشوائيين، إذا لاحظت وصول رسائل من أرقام مجهولة أو رأيت جهات جديدة لم تضفها بنفسك، فذلك مؤشر واضح على وجود اختراق، لذا من الضروري فحص قائمة جهات الاتصال باستمرار، في حال ملاحظتك لأي من هذه العلامات، سارع إلى تأمين حسابك فورًا.