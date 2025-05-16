الصندوق العقاري يكشف عن أخر موعد للتظلمات على سكن لكل المصريين 5

أيام قليلة على انتهاء التقديم على تظلمات سكن لكل المصريين وخاصًة العملاء الذين لم ينطلق عليهم الشروط بسبب امتلاكهم عداد كهرباء ويتم إرسال رسائل نصية لمعرفة كافة التفاصيل، وتحتوي الرسالة على رابط إلكتروني يمكن للعميل الضغط عليه لمعرفة كافة التفاصيل الواردة من الشركة القابضة لكهرباء مصر والتي تحتوي على اسم الشركة ويتوجه العميل لشركة الكهرباء لاستخراج الإفادة المطلوبة ويتم إرسالها عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

سكن لكل المصريين

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن موعد انتهاء التظلم على نتيجة سكن لكل المصريين موضحًا أن آخر موعد لتقديم التظلمات هو يوم السبت الموافق 18 مايو 2025 ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الإسكان لضمان الشفافية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط لتصحيح أوضاعهم وتقديم ما يثبت أحقيتهم في الحصول على وحدة سكنية ضمن هذا المشروع القومي.

خطوات تقديم التظلم لسكن المصريين إلكترونيًا

أوضح الصندوق الاجتماعي خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية: