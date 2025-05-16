“أحداث نارية ومشوقة” موعد مسلسل قيامة عثمان Kuruluş Osman الحلقة 192 بعد التأجيل على النايل سات وعرب سات.. اشتباكات دامية ومصير مجهول ينتظر المحاربين

يترقب العديد من جماهير موعد مسلسل قيامة عثمان Kuruluş Osman الحلقة 192 التي تعتبر أحد أبرز الأعمال التاريخية التركية في السنوات الأخيرة حيث أعلنت شركة Bozdağ Film المنتجة عن تأجيل عرض الحلقة 192 من الموسم السادس، وكان من المقرر عرضها الأيام الماضية، إلا أن الموعد الجديد أصبح يوم الأربعاء 21 مايو 2025 على قناة ATV التركية، ويعود سبب التأجيل إلى الحاجة لاستكمال المؤثرات البصرية الخاصة بمشاهد قتالية مفصلية تتطلب دقة عالية في المعالجة نظرًا لأهميتها في رسم ملامح المرحلة القادمة من الأحداث مما يعكس حرص الجهة المنتجة على تقديم جودة بصرية تتناسب مع تطلعات المشاهدين.

موعد مسلسل قيامة عثمان Kuruluş Osman الحلقة 192

تم الإعلان رسميًا عن موعد عرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان حيث ستبث يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت كلٍّ من تركيا، السعودية، ومصر، وبينما تعرض في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، ويترقب المشاهدون هذه الحلقة بشغف كبير نظرًا لما تحمله من تطورات مهمة في الأحداث، وكما أن بعد عرضها الأول على قناة ATV التركية، ستتوفر الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية عبر عدد من المنصات الرقمية مما يتيح للجمهور العربي فرصة متابعتها بسهولة، ومن أبرز القنوات التي ستعرض الحلقة مترجمة قناة اليرموك الأردنية، التي ستبث الحلقة في اليوم التالي، إلى جانب قناة الفجر الجزائرية المعروفة بعرضها المنتظم لحلقات المسلسل، ويأتي هذا التنظيم ضمن حرص القنوات والمنصات العربية على تلبية طلبات الجمهور المتزايدة لمتابعة هذا العمل التاريخي المميز بجودة عالية وفي مواعيد مناسبة.

تردد القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان Kuruluş Osman الحلقة 192

تستطيع مشاهدة مسلسل قيامة عثمان Kuruluş Osman الحلقة 192 في المواعيد التي أوضحناها سابقا في المواعيد المتاحة:

تردد قناة ATV التركية على النايل سات:

التردد: 10796

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الاستقطاب: عمودي

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات: