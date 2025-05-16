الأسعار تشهد تذبذبا كبيرا”.. 100 دولار تساوي كم عراقي اليوم في المصارف الرسمية والأسواق الموازية

سعر 100 دولار تساوي كم عراقي، البحث عن أسعار العملات هو أمر هام بالنسبة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، نظرًا لأن التغيير في سعر الصرف ينتج عنه الكثير من التغيرات العالمية سواء في أسعار السلع والخدمات ومعدل التضخم والاستقرار الاقتصادي، لذلك دائمًا ما يتم المراقبة والتعرف على الأسعار المعلنة من قبل المصارف بالإضافة إلى السعر في السوق الموازية لما ينتج عنه تغيرات كبيرة.

سعر 100 دولار تساوي كم عراقي

حالة من الاستقرار والتوازن النسبي تشهدها أسعار صرف الدولار في السوق العراقية وذلك بالمقارنة بالفترات السابقة، وجاءت الأسعار كالآتي:

سعر 100 دولار في بورصة بغداد سجل اليوم نحو 142400 دينار عراقي.

شهد سعر صرف الدولار في بورصة البصرة أيضًا استقرار ملحوظ وذلك عند 142400 دينار عراقي.

بورصة السليمانية سجل سعر الدولار بها اليوم نحو 142459 دينار عراقي وذلك مقابل 100 دولار أمريكي.

سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية

بالرغم من حالة الاستقرار الملحوظة في أسعار الصرف في البنوك والمصارف الحكومية، إلا أن الأسعار في السوق الموازية شهدت تفاوت طفيف في الأسعار، حيث أن العامل الرئيسي المتحكم في هذه السوق هو العرض والطلب وإليك أسعار اليوم بها:

سجل سعر صرف الدولار في مدينة البصرة نحو 143100 دينار عراقي.

سجل سعر 100 دولار في الموصل اليوم نحو 142800 دينارًا عراقي.

في كربلاء جاءت الأسعار مرتفعة وسجل سعر ال100 دولار بها نحو 143 ألف دينار عراقي.

توقعات سعر الدولار في الفترة القادمة

يصعب أن يتم توقع السعر خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن سعر الدولار مرتبط بالتغيرات على الساحة العالمية سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية والكوارث الطبيعية وغيرها من الأمور التي تؤثر على سير التجارة العالمية، فضلاً عن مقدار الاستقرار في النشاط الاقتصادي وحجم الصادرات بالعراق.