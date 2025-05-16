شو سعر الذهب في العراق اليوم| توقعات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة وسط تغيرات السوق

البحث عن سعر الذهب في العراق هو أمر يهم العديد من المواطنين، حيث أن أسعار الذهب تعكس حالة الاستقرار في البلاد بالإضافة إلى وضع العملة، ويتأثر الذهب بالعديد من العوامل الخارجية المختلفة، مثل الحروب والتغيرات السياسية والاقتصادية وبيانات الفيدرالي وأسعار الفائدة وغيرها من العوامل الهامة، لذلك قد تتغير البيانات والأسعار بصورة يومية.

سعر الذهب في العراق اليوم

شهدت اسعار الذهب في دولة العراق تراجع طفيف للغاية مقارنة بأسعار أمس الخميس، وذلك بالتزامن مع الانخفاض في الأسعار العالمية لأوقية الذهب بعد ظهور البيانات الخاصة بالتوظيف والاستقرار النسبي في الاقتصاد وبدء حل مشكلة الجمارك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين، وسط حالة من الترقب العالمي والمحلي.

سعر جرام الذهب في العراق اليوم

حسب ما تم الإعلان عنه من قبل الصاغة العراقية فأن أسعار جرام الذهب جاءت كالآتي:

يبلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 135 دينار عراقي.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 نحو 124.33 دينارًا.

بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 وهي من بين أكثر الأعيرة تداولاً نحو 118.67 دينارًا عراقيًا.

سعر الجرام من عيار 18 بلغ في متوسط تعاملات اليوم نحو 101.7 دينار.

بلغ سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم نحو 79.1 دينارًا عراقيًا.

تحليل أسعار الذهب في العراق وتوقعات السوق

شهدت أسعار الذهب في دولة العراق انخفاض طفيف ويعود هذا الأمر إلى تلقبات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، هذا بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وعالميًا.

ويتوقع أن تشهد حركة الأسواق حالة من التقلب والترقب المحلي والعالمي خلال الأيام المقبلة، وينتظر المستثمرين مزيد من الانخفاض من أجل اقتناص الفرص والشراء بحثًا عن الربح في حالة ارتفاع السعر مرة ثانية.