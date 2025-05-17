يا غنماتي ماء ماء.. استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد وفرح ولادك وسليهم

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات العربية التي تخاطب الأطفال وتقدم لهم محتوى ترفيهي وتعليمي في آنٍ واحد. تأسست القناة في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ونجحت منذ بداياتها في استقطاب قاعدة جماهيرية كبيرة من الأطفال والعائلات في الوطن العربي تميزت طيور الجنة بأسلوبها الفريد الذي يجمع بين الأغاني الجميلة والرسائل الهادفة التي تنمي القيم والأخلاق لدى الصغار بفضل هذا النهج، أصبحت القناة مصدرًا مهمًا للترفيه الذي لا يقتصر على التسلية فقط، بل يتعداها إلى التعليم والتوجيه بأسلوب لطيف وجذاب من هنا تأتي أهمية معرفة تردد القناة بدقة لضمان استقبالها بجودة عالية والاستمتاع بكل ما تقدمه من برامج.

الترددات الحالية لقناة طيور الجنة عبر الأقمار الصناعية

تعمل قناة طيور الجنة على بث برامجها عبر عدة أقمار صناعية لضمان وصول محتواها إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين في مختلف الدول العربية.

حالياً، تردد القناة على قمر النايل سات هو 11315 ميجاهرتز مع استقطاب أفقي،

ومعدل ترميز 27500،

وتصحيح خطأ 5/6، وهو ما يوفر صورة واضحة وصوتًا نقيًا.

أما على قمر عرب سات، فيمكن استقبال القناة على تردد 12226 ميجاهرتز باستقطاب عمودي، مع نفس معدل الترميز وتصحيح الخطأ.

تتغير هذه الترددات من حين إلى آخر لأسباب فنية أو تنظيمية، لذلك يُنصح دائمًا بالتحقق من المصادر الرسمية أو المواقع المتخصصة قبل الضبط لضمان مشاهدة خالية من التشويش.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

لكي يتمكن الأطفال من متابعة محتوى قناة طيور الجنة المفضل لديهم، من الضروري ضبط تردد القناة بشكل صحيح على جهاز الاستقبال

تبدأ العملية بالدخول إلى قائمة الإعدادات في الرسيفر، ثم اختيار “إضافة تردد جديد” أو “بحث يدوي”.

يتم إدخال التردد المناسب بحسب القمر المستخدم، مع اختيار نوع الاستقطاب (أفقي أو عمودي) ومعدل الترميز وتصحيح الخطأ، ثم يتم بدء البحث.

في حالة استقبال الإشارة بنجاح، ستظهر القناة ضمن قائمة القنوات المتاحة.

هذه الخطوات ليست معقدة، ولكنها ضرورية لضمان مشاهدة البرامج بجودة عالية وبدون تقطيع.

ينصح بإعادة فحص الترددات بشكل دوري خاصة مع التحديثات التي قد تطرأ على البث.

أثر قناة طيور الجنة في تنمية الأطفال الثقافية والاجتماعية

قناة طيور الجنة ليست مجرد قناة ترفيهية للأطفال فقط، بل لها دور ثقافي وتعليمي كبير في حياة الأسر العربية من خلال الأغاني والبرامج التي تقدمها، تساهم القناة في تعزيز القيم الدينية والأخلاقية بطريقة تناسب الصغار، مما يساعد الأهالي في غرس مبادئ الاحترام والتعاون والود في نفوس أبنائهم بالإضافة إلى ذلك، تلعب القناة دورًا مهمًا في الحفاظ على اللغة العربية الفصحى وتعزيز مهارات الاستماع والفهم لدى الأطفال هذه الرسائل الإيجابية جعلت من طيور الجنة قناة مميزة وموثوقة، يلجأ إليها الكثير من الآباء لتوفير بيئة إعلامية آمنة ومحفزة لنمو أطفالهم.