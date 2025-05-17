“وأنت في مكانك يازول” فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين 2025 بالرقم الوطني لجميع المقيمين والمغتربين بالسودان عبر الموقع الرسمي bankofkhartoum.com

أطلق بنك الخرطوم خدمة جديدة تتيح للعملاء فتح حساب بنكي عبر الإنترنت من خلال موقعه الرسمي وذلك دون الحاجة إلى زيارة الفروع، تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات البنكية خاصةً للسودانيين داخل البلاد وخارجها، وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود البنك لتوسيع خدماته الرقمية وتقديم تجربة مصرفية ميسرة وحديثة مع الالتزام بالشروط والمتطلبات الأساسية لفتح الحساب، وهذه المبادرة تعكس حرص البنك على مواكبة التطورات التقنية وتقديم حلول مبتكرة تخدم احتياجات العملاء بكفاءة، وفي هذا الصدد سوف نوضح كيفية إنشاء حساب في بنك الخرطوم إلى جانب أهم الشروط المطلوبة لفتح الحساب بشكل إلكتروني.

كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين

تستطيع الآن فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين وذلك بعد اتباع مجموعة من الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي له:

انتقل إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي.

حدد اللغة التي تفضلها ليسهل تصفحها.

اضغط على إنشاء حساب جديد.

قم بإدخال جميع المعلومات الشخصية بشكل دقيق.

انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

حدد خدمة فتح حساب جديد.

قم بتعبئة الحقول الفارغة بإدخال البيانات الخاصة بك بكل دقةمثل بطاقة الهوية.

اضغط على إرسال الطلب.

سيقوم الجهات المعنية داخل البنك بمراجعة البيانات والتحقق من استيفاءها للشروط.

وسيتم الرد عليك بالموافقة أو الرفض.

وفي حالة الموافقة ستتمكن من إجراء كافة المعاملات المالية.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين

يشترط بنك الخرطوم لاستكمال عملية فتح الحساب عبر الإنترنت استيفاء مجموعة من المتطلبات الأساسية، أبرزها :

إيداع مبلغ لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني مع إمكانية السحب بعد فتح الحساب.

ودفع الرسوم المحددة لإنشاء الحساب.

كما يشترط أن يكون المتقدم قد أتم 18 عامًا على الأقل، ويمتلك بريدًا إلكترونيًا فعالًا لتسهيل التواصل.

وألا يكون له حساب سابق في البنك.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود بنك الخرطوم لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي السوداني، وتقديم خدمات مبتكرة ومرنة تلبي تطلعات العملاء داخل السودان وخارجه بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتوفير حلول مالية عصرية تواكب التطورات العالمية.