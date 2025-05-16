الميعاد قرّب خلاص اجهزوا”.. حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 من موقع الصندوق العقاري بخطوات سهلة وبسيطة في الميعاد ده

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025، الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل هو من بين الأمور الهامة بالنسبة للكثيرين من الشباب الباحثين عن فرصة من أجل الحصول على سكن بسعر مميز، وتحرص وزارة الإسكان على طرح العديد من الفرص المتنوعة بمقدمات حجز تتناسب مع العديد من الفئات وبشروط ميسرة.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

تم الإعلان رسميًا من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن البدء في حجز الشقق الرسمية لمتوسطي الدخل ضمن برنامج ” سكن لكل المصريين 7″ بدءًا من يوم 21 من شهر مايو الجاري، بمقدم يبدأ من 100 ألف جنيه مع وجود فائدة بنسبة 12% سنويًا، على أن تصل مدة التقسيط لنحو 20 عامًا.

بالإضافة إلى ذلك وجود فرص لمحدودي الدخل بمقدم 50 ألف جنيه مع نسبة فائدة 8% سنويًا فقط، وذلك في ضوء سعي الحكومة من أجل توفير سكن اجتماعي يناسب الفئات المختلفة.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

حسب ما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة فأن البدء في حجز الوحدات المتاحة يبدأ رسميًا بدءًا من 21 مايو 2025 ويستمر حتى 4 يونيو 2025، يتسم هذا النظام الجديد بالاعتماد على الحجز بصورة إلكترونية، الأمر الذي يضمن الشفافية بالإضافة إلى السرعة في تنفيذ الطلبات.

تشمل المرحلة الأولى من وحدات الإسكان الاجتماعي المعلن عنها نحو 15 ألف وحدة سكنية موزعة في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، لكن من المقرر تخصيص الأولوية للمسجلين عبر الموقع الرسمي.

أماكن شقق الإسكان

هناك العديد من الأماكن التي من المقرر طرح الوحدات السكنية الجديدة بها وذلك وفقًا لاحتياجات السكان في المناطق المختلفة، لكن أبرز الأماكن التي تم الإعلان عن وجود طرح بها هي ” العاشر من رمضان، حدائق أكتوبر، 15 مايو، أسوان الجديدة، رشيد، مطروح، العلمين الجديدة، حدائق العاصمة”.