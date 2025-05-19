سامسونج تبهر الجميع باقوى هاتف اقتصادي من سامسونج لهذا العام 2025 بسعر وامكانيات خيالية

في عالم الهواتف الذكية، تتنافس الشركات على تقديم أجهزة تواكب احتياجات المستخدمين المختلفة، لكن ليس الجميع يبحث عن الهواتف الرائدة باهظة الثمن سامسونج، عملاق التكنولوجيا، تقدم باقة مميزة من الهواتف الاقتصادية التي تجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب، ما يجعلها الخيار الأول للكثيرين هذه الهواتف تتميز بتقنيات حديثة وتصميمات جذابة، مع المحافظة على أسعار في متناول اليد. في هذا المقال، نستعرض أبرز وأقوى هواتف سامسونج الاقتصادية في 2025، مع التركيز على المواصفات التي تجعلها تلبي احتياجات المستخدم العادي والمحب للتقنية في الوقت ذاته.

اقوى هاتف اقتصادي من Galaxy A24

يُعد هاتف Galaxy A24 واحدًا من أكثر الهواتف الاقتصادية توازنًا بين المواصفات والسعر. تصميمه أنيق مع شاشة AMOLED كبيرة 6.5 بوصة توفر ألوانًا حيوية وتجربة مشاهدة ممتعة، خصوصًا مع دقة العرض Full HD+ التي تناسب تصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات يضمن معالج Mediatek Helio G99 أداءً مناسبًا للألعاب الخفيفة والتطبيقات اليومية، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت تتيح تعدد المهام بسلاسة بطاريته القوية بسعة 5000 مللي أمبير تدوم لفترة طويلة، مع دعم الشحن السريع الذي يقلل وقت الانتظار، ليمنح المستخدم حرية التنقل دون القلق من نفاد البطارية سريعًا.

Galaxy A36: شاشة سلسة وتجربة استخدام متقدمة

أطلقت سامسونج هاتف Galaxy A36 في بداية 2025 ليكون منافسًا قويًا في الفئة المتوسطة، مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وهو ما يجعل التنقل بين التطبيقات وتشغيل الألعاب أكثر سلاسة ومتعة الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بتقنيات ذكاء اصطناعي لتحسين جودة الصور في مختلف ظروف الإضاءة. البطارية التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير تقدم عمرًا ممتازًا، مع شحن سريع بقوة 45 واط يتيح إعادة تعبئة سريعة للطاقة يأتي الهاتف أيضًا مع عدة عروض ترويجية تضيف قيمة للشراء مثل سماعات وغطاء حماية.

Galaxy M35 5G: بطارية ضخمة وأداء متين

يمثل Galaxy M35 5G خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى هاتف يدوم لفترة طويلة دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر يتمتع الهاتف ببطارية ضخمة تبلغ 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، ليظل الهاتف نشطًا طوال اليوم. يأتي مزودًا بشاشة Super AMOLED بحجم 6.6 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز يقدم تجربة بصرية ممتازة مع ألوان حادة وتفاصيل واضحة المعالج Exynos 1380 يجعل الهاتف قادرًا على أداء المهام اليومية والألعاب المتوسطة دون تأخير، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت، مما يضمن سرعة واستقرار في الاستخدام.

Galaxy S24 FE: تجربة رائدة بسعر معقول

بالرغم من أنه ينتمي إلى فئة الهواتف الاقتصادية، يتميز Galaxy S24 FE بخصائص تجعله قريبًا من الهواتف الرائدة، مما يجعله خيارًا مفضلاً لمن يبحث عن توازن بين السعر والمواصفات المتقدمة شاشة الهاتف بحجم 6.7 بوصة تقدم ألوانًا واقعية وسطوعًا عاليًا، بينما يعمل بمعالج قوي يدعم تقنيات متقدمة مثل الترجمة الحية وتحسين الذكاء الاصطناعي في التصوير البطارية تدعم الاستخدام المكثف طوال اليوم مع إمكانيات شحن سريع، والكاميرا تدعم التصوير الليلي بجودة محسنة، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور واضحة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.