“هدية الموسم من سامسونج” samsung galaxy s25 edge بتقنيات مميزة وكاميرا عالية الجودة يخطف قلوب محبي سامسونج بسعره الخيالي

أحدثت سامسونج ضجة في عالم الهواتف الذكية مع إطلاقها المنتظر لهاتف Galaxy S25 Edge، الذي يُعد نقلة نوعية في التصميم بفضل نحافته الفائقة وخاماته الفاخرة يأتي الهاتف بسماكة لا تتجاوز 5.8 ملم، ما يجعله الأنحف في تاريخ الشركة، دون أن يُفقده ذلك صلابته، بفضل استخدام إطار التيتانيوم الشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.7 بوصة ودقة QHD+، ما يمنح المستخدم تجربة بصرية غنية بالألوان والتفاصيل الشكل الانسيابي للهاتف يعكس فلسفة سامسونج الجديدة في الدمج بين الجمال الوظيفي والأداء العملي، حيث لم يعد التصميم مجرد مسألة جمالية، بل جزء أساسي من تجربة الاستخدام اليومية.

هاتف Galaxy S25 Edge

تحت الغطاء الأنيق للهاتف، تخبئ سامسونج قوة كبيرة ممثلة في معالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy، المخصص لتقديم أداء عالٍ في الألعاب والتطبيقات الثقيلة يُرافق المعالج ذاكرة RAM بسعة 12 جيجابايت، مما يُعزّز من استجابة الهاتف وسرعة تنقل المستخدم بين المهام. أما الكاميرا، فهي بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، مدعومة بتقنيات متقدمة تُمكّن من التقاط صور دقيقة حتى في الإضاءة الضعيفة الهاتف مدعوم أيضًا ببطارية بسعة 3900 مللي أمبير، تُقدّم عمرًا جيدًا خلال اليوم، مع دعم للشحن السريع والشحن اللاسلكي، ليكون الجهاز مثاليًا للمستخدمين كثيري التنقل.

سعر Galaxy S25 Edge

طرحت سامسونج الهاتف في الأسواق بحوافز قوية تدفع المستخدمين إلى الحجز المبكر، أهمها تقديم نسخة 512 جيجابايت بسعر نسخة 256 جيجابايت، في خطوة ذكية من الشركة لجذب أكبر عدد من العملاء يُمكن للراغبين بالحصول على الهاتف الاستفادة من عروض تقسيط مرنة تصل إلى 9 أشهر دون فوائد، إلى جانب خصومات مغرية على استبدال الأجهزة القديمة، ما يجعل تجربة الشراء أكثر سهولة ومتعة هذه الاستراتيجية التسويقية ليست جديدة على سامسونج، لكنها هذا العام اتخذت منحى أكثر سخاءً مقارنة بالأعوام السابقة.