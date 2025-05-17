“انفجار الأحداث في الحلقة 192 من المؤسس عثمان… تورغوت في الأسر وعثمان يشتعل غضبًا ويعلن الحرب في واحدة من أقوى حلقات الموسم تابعها على هذا التردد

تتواصل الإثارة في الحلقة 192 من مسلسل “قيامة عثمان”، حيث تشتد التحديات التي تواجه البطل عثمان بن أرطغرل في سعيه لتأسيس دولته. تتصاعد الأحداث بسرعة مع دخول عثمان في مواجهة مباشرة مع أعداء جدد يسعون لإسقاط نفوذه، فيما تشتعل الخلافات داخل صفوفه بعد اختطاف أحد أبرز رجاله، تورغوت، في ظروف غامضة تثير القلق والريبة ويبدو أن الحلقة تحمل في طياتها كثيرًا من المفاجآت، حيث تتعرض تحالفات عثمان للاختبار، ويضطر لاتخاذ قرارات حاسمة قد تغيّر مسار الأحداث، في وقت يظهر فيه خصوم من داخل القبيلة يطعنون في نواياه ويشككون في قدرته على القيادة.

موعد عرض الحلقة 192

تعرض الحلقة 192 من المسلسل التاريخي الشهير مساء يوم الأربعاء 21 مايو 2025 عبر قناة ATV التركية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا (أي 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة). كما ستُبث مترجمة إلى العربية عبر قنوات مختلفة في اليوم التالي.

القنوات الناقلة وتردداتها

لمن يرغب في متابعة المسلسل عبر القنوات العربية، إليك أبرز القنوات الناقلة للحلقة مع تردداتها المحدثة:

1. قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

2. قناة اليرموك

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11678

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

3. قناة مصر أم الدنيا

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12562

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD

4. قناة ATV (التركية)

القمر الصناعي: ترك سات

التردد: 11628

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

اعلان المؤسس عثمان حلقة 192

في إعلان ناري للحلقة 192، يظهر تورغوت وهو يُهاجم بوحشية ويقع في قبضة المغول بعد إصابته، مما يشعل غضب عثمان ويدفعه نحو معركة جديدة محفوفة بالمخاطر التوتر يتصاعد داخل القبيلة، والتحالفات على وشك الانفجار. يبدو أن الحلقة القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت والصراعات التي قد تغير مسار الأحداث تمامًا.