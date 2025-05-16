مش هتصدقي إن كيكة الرواني ممكن تطلع بالطراوة دي جربت السر المجنون وخليت كل اللي داقها يطلب الوصفة وهو مصدوم من الطعم الهستيري!

طريقة تحضير كيكة الرواني الهشة في المنزل كيكة الرواني من أشهى وأخف أنواع الكيك التي يمكن تقديمها مع الشاي أو القهوة أو حتى كتحلية بعد الوجبات، تمتاز بقوامها الطري ونكهتها المميزة الناتجة عن استخدام السميد والزبادي مما يجعلها مختلفة عن الكيك التقليدي، إذا كنت تبحثين عن وصفة سهلة وسريعة لتحضير كيكة لذيذة ومميزة فإليك طريقة عمل كيكة الرواني الهشة بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل بيت.

المكونات لكيكة الرواني العشة

نصف كوب دقيق أبيض، كوب ونصف سميد ناعم، كوب زبادي، كوب سكر، نصف كوب زيت نباتي، 3 بيضات، ملعقة كبيرة بشر برتقال أو فانيليا، ملعقة كبيرة بيكنج بودر، رشة ملح صغيرة

مكونات الشربات

كوب سكر، كوب ماء، عصير نصف ليمونة، ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير

في وعاء كبير نضع البيض مع السكر ونخفقهما جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يتضاعف الحجم ويصبح المزيج هشًا، نضيف بعد ذلك الزيت والزبادي وبشر البرتقال أو الفانيليا ونقلب المكونات حتى تتجانس، نبدأ بعد ذلك في إضافة الدقيق والسميد والبيكنج بودر ورشة الملح ونقلب المكونات برفق باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا حتى نحصل على خليط ناعم وخالٍ من التكتلات.

نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بالقليل من الزيت أو الزبدة ونرشها بالسميد ثم نصب خليط الكيكة في الصينية ونساوي السطح، ندخل الصينية إلى فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية ونتركها لمدة تتراوح بين 30 إلى 35 دقيقة أو حتى تأخذ لونًا ذهبيًا وتصبح ناضجة من الداخل.

أثناء خبز الكيكة نحضر الشربات وذلك بوضع الماء والسكر في قدر على النار حتى يغلي ثم نضيف عصير الليمون ونتركه يغلي لمدة 7 دقائق تقريبًا حتى يصبح قوامه متوسطًا ثم نطفئ النار ونضيف الفانيليا ونتركه ليبرد تمامًا

بمجرد أن تخرج الكيكة من الفرن نتركها لمدة دقيقتين فقط ثم نصب الشربات البارد فوقها وهي ساخنة حتى تتشربه جيدًا، نترك الكيكة تبرد تمامًا قبل أن نقطعها ونقدمها.

نصائح لنجاح كيكة الرواني

احرصي على أن يكون الزبادي في درجة حرارة الغرفة حتى لا يؤثر على تماسك الخليط، لا تفرطي في تقليب المكونات بعد إضافة السميد حتى لا تصبح الكيكة قاسية، يمكن تزيين الوجه بجوز الهند المبشور أو المكسرات حسب الرغبة للحصول على نكهة مميزة وشكل جذاب، إذا كنت تفضلين كيكة أقل حلاوة يمكن تقليل كمية السكر في الشربات أو الاستغناء عنه تمامًا وتقديم الكيكة بدون شربات.

كيكة الرواني من الحلويات البسيطة واللذيذة التي يمكن تحضيرها في وقت قصير بدون مجهود كبير، تعتبر خيارًا مثاليًا للضيوف أو لأفراد الأسرة في المناسبات أو حتى كتحلية يومية، جربي الوصفة وشاركيها مع من تحبين لتستمتعوا معًا بمذاقها الرائع.