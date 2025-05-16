أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 16-5-2025

ارتفاع معدلات البحث الإلكتروني من قبل العديد من المستهلكين أو المستثمرين بمعرفة أسعار الحديد يعد الحديث من العوامل اللازمة في التشييد والبناء، في ظل التقلبات السياسية الطارئة والتي تمر بها البلاد حيث تؤثر هذه التقلبات بشكل كبير علي تكاليف المشاريع العقارية، بالإضافة إلي العديد من العوامل التالية بشكل ملحوظا علي عدم استقرار أسعار مواد البناء والتي تتمثل في زيادة العرض والطلب، التغيرات في أسعار المواد الخام، أيضا تكاليف الإنتاج، هذه العوامل تؤثر بشكل كبير جدا لأنه تعد العامل الأساسي بتقلبات السعر والمهمين والمتحكم الأساسي للسيطرة علي أسعار الحديد والأسمنت، عبر السطور الآتية من هذا الموضوع سنسرد لكم الأسعار ابقوا معانا.

أسعار الحديد اليوم 16 مايو 2025

للتطلع علي أسعار الحديد اليوم وفقا لأخر تحديثات يمكنكم متابعه عقب السطور التالية والتي تتمثل في:

وصل سعر طن حديد عز بقيمة 38.800 جنيها.

بلغ سعر طن حديد بشاي نحو 38.600 جنيها.

سجل سعر طن حديد الجارحي بقيمة 36.000 ألف جنيها.

وصل سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 39.116 جنيها.

سعر طن حديد العشري بقيمة 36.200 جنيها.

بلغ سعر طن حديدالمعادي بقيمة 36.500 جنيها.

سعر طن حديد بيانكو بقيمة 36.500 جنيها.

بلغ سعر طن حديد الجيوشي بقيمة 37000 جنيها.

سجل سعر طن حديد الكومي نحو 36000 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 16 مايو 2025

الأسمنت لا يقل أهمية في البحث علي معرفة أسعاره عن الحديد وذلك لأنهم من العوامل الأساسية في التشييد والمباني لذا وفرنا لكم من خلال السطور القادمة أسعار الأسمنت والتي تتمثل في: