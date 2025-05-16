الكويت تزف خبر سار للمواطنين حول إلغاء هذه الخدمة

في إطار التحول الرقمي التي يشهده العالم على المستويين الإقليمي والعالمي، قامت وزارة العدل الكويتية بإلغاء خدمة طلب إلغاء وكالة، التي تكون عبر تطبيق “سهل” للخدمات الإلكترونية الموحدة، مؤكدة أن الخدمة تمكن المستخدمين في تقديم طلب حول إلغاء توكيل أو طلب تنحي عنه، ناهيك عن أن ذلك يمكن الطالب في حال الصادر منه بتقديم طلب لإلغاء توكيل واحد أو أكثر من ذلك سواء كان كليًا أو جزئيًا.

تقديم طلب إلغاء الخدمة

وأكدت وزارة العدل، أنه يمكن تقديم طلب انتقال موثق إلى موقعه صاحب الطلب لخارج الإدارة أو مراجعة أحد الفروع المعنية بإدارة التوثيق من أجل إتمام المعاملة مع سداد الرسوم المُحددة أو المقررة من قبل الوزارة، مشيرة إلى أن تحصيلها يكون عبر إشعار يتم إرساله إلى مقدم الطلب فيما يُسهل عليه في سداد قيمة الرسوم وإنهاء أو إلغاء طلب الوكالة أو التنحي عليها بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة أي مقر أو جهة معنية في الدولة الكويتية.

إلغاء الخدمة عبر تطبيق سهل

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب بشكل إلكتروني، مع تقديم الخدمة الموجودة ضمن قائمة الخدمات الخاصة بالوكالات التي يتم تقديمها من قبل وزارة العدل أو من خلال تطبيق “سهل” كونه أشهر وأبرز التطبيقات التي تضمن العديد من الخدمات الحكومية التي يحتاج إليها الموظفين والمواطنين العاديين في الدولة، من أجل إنهاء خدماتهم الإلكترونية في أي مكان وفي أي وقت دون الذهاب إلى أي جهة معنية بالدولة.