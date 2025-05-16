البحث عن أفضل شهادات البنك الأهلي هو من بين الأمور التي تهم فئة كبيرة من المواطنين، لاسيما في ظل القرار الأخير الذي تم إتخاذه من قبل البنك المركزي حول تقليل العائد بالنسبة للإيداع والإقراض بنسبة 225 نقطة أساس للإيداع و 26% للإقراض، مما أثر على معدل الأرباح التي يتم منحها من قبل البنوك.

شهادات البنك الأهلي

يتيح لك البنك الأهلي المصري مجموعة من الشهادات الإدخارية المتنوعة من أجل أن تناسب احتياجات المستثمرين المتنوعة، ومن بينها الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري المتدرج والتي تصل مدتها لثلاث سنوات، يحصل العميل في العام الأول على 24%، 20% للعام الثاني، 16% للعام الثالث.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت هي واحدة من بين الشهادات المتميزة والتي لاقت رواجًا كبيرًا لدى العملاء، وتبلغ مدة الشهادة ثلاث سنوات، يستفيد حامل هذه الشهادة من العائد السنوي الثابت والذي تبلغ قيمته 19.5% ويصرف بصورة شهرية طوال مدة الشهادة، هذا النوع من الشهادات يعد مناسب للأفراد الراغبين في الحصول على دخل ثابت بغض النظر عن التقلب في الأسعار.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

يقدم البنك الأهلي أيضًا للمواطنين الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج والذي يتم صرفه بصورة سنوية، يحصل العميل على نسبة 28% في العام الأول، ثم 23% في السنة الثانية، وأخيرًا يحصل العميل على عائد 18% في العام الثالث للشهادة.

كذلك هناك شهادة بلاتينية ذات عائد متغير والتي تم التعديل عليها مؤخرًا بعد قرار البنك المركزي الأخير بتعديل الفائدة، ليصبح العائد السنوي الخاص بها 25.25 بدلًا من 27%، ويتم صرف هذه الأرباح بصورة ربع سنوية وتبقى الشهادة لمدة 36 شهر وهي مناسبة للباحثين عن معدلات فائدة مرتفعة لكنها تتغير مع قرارات المركزي.