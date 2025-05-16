سلي أطفالك بأغاني سوسو..تردد قناة كراميش الفضائية على نايل سات وعرب سات لمشاهدة أغاني الأطفال بجودة عالية

تحظى قناة كراميش الفضائية بشعبية واسعة بين الأطفال في الدول العربية وقد ساهمت أغاني سوسو بشكل كبير في شهرة تلك القناة ورفع مكانة قناة كراميش الفضائية لما تحمله من محتوى هادف يجمع بين القيم التربوية والترفيه المسلي لذا عزيزي القارئ سوف نذكر لكم مميزات قناة كراميش الفضائية التي نالت إعجاب الملايين من المتابعين في الوطن العربي ولها قاعدة جماهيرية حاشدة في الفترة الأخيرة بسبب نجاح القناة.
مميزات قناة كراميش الفضائية
- قناة كراميش الفضائية تقدم أغاني مناسب للأطفال.
- كما قناة كراميش الفضائية تركز على تعليم القيم الأخلاقية بأسلوب بسيط وجذاب.
- تتميز القناة الفضائية بأغاني وأناشيد محببة للأطفال مثل أغاني سوسو.
- تناسب قناة كراميش مختلف الأعمار لها قبول واسع من الأسر والعائلات العربية.
تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية
- القمر الصناعي نايل سات
- التردد: 11603
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة كراميش على عرب سات
- التردد: 11390
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
طريقة تنزيل قناة كراميش على جهاز الاستقبال
- لتنزيل قناة كراميش عليك استخدام الريموت كنترول ثم اضغط على زر القائمة Menu.
- انتقل إلى قائمة الإعدادات ثم إدارة الترددات.
- اختر إضافة تردد جديد كذلك سجل بيانات التردد المطلوبة على حسب القمر الصناعي.
- ثم بعد إدخال التردد قم ببدء البحث عن القنوات.
- في نهاية البحث على قناة كراميش الفضائية ثم أحفظ القناة ضمن قائمة القنوات لديك.
- لمشاهدة أفضل البرامج الغنائية التي تقدمها قناة كراميش الفضائية للأطفال على مدار 24 ساعة.