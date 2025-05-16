سلي أطفالك بأغاني سوسو..تردد قناة كراميش الفضائية على نايل سات وعرب سات لمشاهدة أغاني الأطفال بجودة عالية

تحظى قناة كراميش الفضائية بشعبية واسعة بين الأطفال في الدول العربية وقد ساهمت أغاني سوسو بشكل كبير في شهرة تلك القناة ورفع مكانة قناة كراميش الفضائية لما تحمله من محتوى هادف يجمع بين القيم التربوية والترفيه المسلي لذا عزيزي القارئ سوف نذكر لكم مميزات قناة كراميش الفضائية التي نالت إعجاب الملايين من المتابعين في الوطن العربي ولها قاعدة جماهيرية حاشدة في الفترة الأخيرة بسبب نجاح القناة.

مميزات قناة كراميش الفضائية

قناة كراميش الفضائية تقدم أغاني مناسب للأطفال.

كما قناة كراميش الفضائية تركز على تعليم القيم الأخلاقية بأسلوب بسيط وجذاب.

تتميز القناة الفضائية بأغاني وأناشيد محببة للأطفال مثل أغاني سوسو.

تناسب قناة كراميش مختلف الأعمار لها قبول واسع من الأسر والعائلات العربية.

تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة كراميش على عرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة تنزيل قناة كراميش على جهاز الاستقبال