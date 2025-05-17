ثبت لولو الشطورة.. تردد وناسة أطفال المميزة على القمر الصناعي الأن

أملئ أركان البيت بقهقهة الصغار بالإضافة إلي تعليمهم من خلال افضل الطرق وأسهل الوسائل الحديثة التي تناسب عقولهم كل ذلك يتم بثه عبر قناة وناسه، تعتبر هذه القناة واحدة من افضل الخيارات التي يبحث عن تردداتها أولياء أمور الأطفال وذلك لأنها قناة متميزة في عرض محتوياها علي باقية القنوات ووسائل الترفيهية الأخري، تناسب أعمار الأطفال من عمر 3 أعوام حتي عمر 14 سنه من خلال عرض باقة متميز من البرامج التي تناسبهم، كما تتمكن من تعاليمهم الحروف والأرقام باللغتين العربية والانجليزية بطريقة احترافية دون الشعور بالملل من خلال استخدام أساليب واضحة ومسلية، كل ذلك تشاهدوا عبر قناة وناسه للأطفال من خلال تنزيل ترددات القناة عبر التلفاز والتي سنسردها لكم عبر السطور القادمة.

تردد قناة وناسه عبر النايل سات

تم تعديل تردد قناة وناسه عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد الجديد الخاص بالقناة: 11559.

من خلال الاستقطاب: عمودي.

عبر معدل ترميز: 27500.

حيث تم تعديل معدل التصويب: 6/5.

قناة وناسه عبر ترددها الجديد علي العرب سات

استقبال التردد الجديد بقناة وناسه عبر العرب سات من خلال البيانات التالية:

تم تعديل تردد القناة: 11270.

من خلال مؤشر الاستقطاب: أفقي.

عبر معامل ترميز: 27500.

مؤشر تصحيح الخطأ: 4/3.

كيفية تنزيل تردد قناة وناسه علي جهاز الاستقبال

لمعرفة الخطوات اللازمة لضبط الترددات الجديدة بقناة وناسه علي التلفاز وسماع جميع برامجها من خلال الطرق التالية والتي تتمثل في: