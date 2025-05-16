وفاة تورغوت وزواج فاطمة”.. أحداث مسلسل عثمان 192 عربي وقتال عنيف بعد عودة صوفيا إلى البيزنطيين

موعد عرض مسلسل عثمان 192 عربي عبر تردد قناة الفجر الجزائرية، مسلسل المؤسس عثمان هو من بين أهم المسلسلات ذات المرجعية التاريخية والتي تدور أحداثه حول الحروب والبطولات التي خاضتها الدولة العثمانية من أجل تأسيس الإمبراطورية، الأمر الذي جعل له جماهيرية وشعبية كبيرة ما بين جماهير الوطن العربي المحبين لمتابعة مثل هذه الأعمال ويعرض المسلسل بواقع حلقة واحدة في الأسبوع.

موعد عرض مسلسل عثمان 192 عربي

شهدت الحلقة 191 من مسلسل قيامة عثمان الكثير من الأحداث الهامة والمثيرة للغاية، مما جعل المواطنين يتشوقن من أجل متابعة الحلقة الجديدة من المسلسل والتي كان من المقرر لها يوم الأربعاء الماضي، لكن تم الإعلان عن تأجيلها إلى الأسبوع المقبل.

لذلك من المقرر عرض الحلقة الجديدة من مسلسل عثمان 192 عربي يوم الأربعاء القادم الموافق 21 مايو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر عبر تردد القناة التركية، أما موعد عرض الحلقة المدبلجة باللغة العربية تعرض يوم الخميس الموافق 22 مايو عبر قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تستطيع متابعة مسلسل عثمان بالإضافة إلى العديد من المسلسلات التاريخية المتنوعة من خلال تردد قناة الفجر الجزائرية ويمكن ضبط التردد كالآتي:

التردد الخاص بالقناة: 12034.

معدل الاستقطاب هو: أفقي (H).

معدل الترميز التابع للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة ممتازة.

تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد التابع للقناة: 11034.

معدل الاستقطاب هو: أفقي (H).

معدل الترميز التابع للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون: 3/4.

الجودة هي عالية.

تأجيل قيامة عثمان 192

تم الإعلان رسميًا عن تأجيل عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان نظرًا لوجود مباراة نهائية تعرض في وقت إذاعة الحلقة، لذلك تعرض الحلقة المقبلة من المسلسل يوم الأربعاء المقبل 21 مايو وتم طرح البرومو الخاص بها.