قمة منتظرة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.. المعلق ومواعيد المباراة

تشهد ملاعب الدوري الإنجليزي مساء اليوم الجمعة 16 مايو 2025 مواجهة قوية بين فريق تشيلسي ومانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج يسعى تشيلسي لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في المنافسة على مقاعد دوري أبطال أوروبا بينما يأمل مانشستر يونايتد في استعادة نغمة الانتصارات بعد موسم صعب.

ترتيب الفريقين وأهداف المباراة

يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 63 نقطة ويرغب في التقدم خطوة نحو التأهل لدوري الأبطال، في حين يعاني مانشستر يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة ويبحث عن الانتصار لتحسين موقعه في جدول الدوري.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

توقيت المباراة: 10:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

أهمية المباراة وتوقعات الأداء

تعد هذه المباراة فرصة لتشيلسي لاستعادة قوته وتحقيق هدفه الأوروبي، بينما يسعى مانشستر يونايتد إلى تقديم أداء قوي يعيد إليه الثقة والجماهيرية المواجهة ستكون حافلة بالإثارة والتحدي بين الفريقين الكبيرين.

ترتيب تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي