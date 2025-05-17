“ثبت الآن بجودة عالية HD” تردد قناة وناسة 2025 على النايل سات والعرب سات وطريقة تثبيتها على الريسيفر

زاد البحث الدقائق القليلة الماضية للتعرف على تردد قناة وناسة 2025 الجديد على الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، حيث تكون تلك القناة من أبرز القنوات التي تعرض محتوى ترفيهي وتعليمي مناسب للأطفال من كافة الفئات العمرية ويساهم أيضا في تعزيز القيم الأخلاقية لديهم، علما بأن تلك القناة يتم بثها دون الحاجة لدفع أي رسوم أو اشتراك من أجل متابعتها على مدار اليوم دون انقطاع وبجودة عالية للصورة والصوت.

تردد قناة وناسة 2025 الجديد

يمكن ضبط تردد قناة وناسة 2025 الجديد على القمر الصناعي النايل سات ويكون ذلك عبر إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر الخاص بك:

يكون القمر الصناعي هو نايل سات.

بينما يكون التردد الجديد عبر 11470.

أما الاستقطاب يكون هو عمودي.

يكون معدل الترميز من خلال 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

تردد قناة وناسة للأطفال على عرب سات

جاء أخر تحديث لتردد قناة وناسة للأطفال على عرب سات عبر البيانات التي تمثلت كما يلي:

يكون القمر الصناعي هو عرب سات.

بينما يكون التردد الجديد عبر 11270.

أما معدل الاستقطاب يكون هو عمودي.

يكون معدل الترميز من خلال 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

كيفية تنزيل قناة وناسة على الريسيفر

يمكنكم تنزيل قناة وناسة على جهاز الريسيفر الخاص بك عبر اتباع بعض النقاط التي تمثلت على النحو الآتي: